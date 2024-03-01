В 2024 году в Прикамье выявлено семь инцидентов недостоверного декларирования зерна

В течение 2024 года на территории Пермского края было выявлено семь фактов предостережений производителям сельскохозяйственной продукции из-за недостоверного декларирования зерна серийного выпуска, в 2023 году — 13 фактов предостережений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.