В 2024 году в Прикамье выявлено семь инцидентов недостоверного декларирования зерна

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В течение 2024 года на территории Пермского края было выявлено семь фактов предостережений производителям сельскохозяйственной продукции из-за недостоверного декларирования зерна серийного выпуска, в 2023 году — 13 фактов предостережений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Вчера, 29 февраля, в Прикамье был выявлен факт недостоверного декларирования зерна серийного выпуска кормовой пшеницы, собственником которого является ИП Гилев С. В. Предприниматель осуществляет деятельность в Еловском муниципальном округе. Нарушение установлено на основе анализа данных в реестре деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации.
«В протоколах испытаний отсутствуют результаты исследований на показатели генетически модифицированных организмов (ГМО), а также не определены показатели безопасности, относящиеся к группе отличительных признаков зерен зерновых, зернобобовых и масличных культур», — пишет ведомство. Помимо этого, была неверно указана величина допустимого уровня содержания вредных примесей.
По факту инцидента вынесено решение о прекращении действия декларации о соответствии серийного выпуска зерна.