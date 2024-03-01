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В 2024 году в Прикамье выявлено семь инцидентов недостоверного декларирования зерна

В 2024 году в Прикамье выявлено семь инцидентов недостоверного декларирования зерна

1 марта 2024, 12:04
Фото: properm.ru
В 2023 году было установлено 13 фактов предостережений сельхозтоваропроизводителям.

В течение 2024 года на территории Пермского края было выявлено семь фактов предостережений производителям сельскохозяйственной продукции из-за недостоверного декларирования зерна серийного выпуска, в 2023 году — 13 фактов предостережений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вчера, 29 февраля, в Прикамье был выявлен факт недостоверного декларирования зерна серийного выпуска кормовой пшеницы, собственником которого является ИП Гилев С. В. Предприниматель осуществляет деятельность в Еловском муниципальном округе. Нарушение установлено на основе анализа данных в реестре деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации.

«В протоколах испытаний отсутствуют результаты исследований на показатели генетически модифицированных организмов (ГМО), а также не определены показатели безопасности, относящиеся к группе отличительных признаков зерен зерновых, зернобобовых и масличных культур», — пишет ведомство. Помимо этого, была неверно указана величина допустимого уровня содержания вредных примесей.

По факту инцидента вынесено решение о прекращении действия декларации о соответствии серийного выпуска зерна.

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#Безопасность#Россельхознадзор#Прикамье#Недостоверное декларирование#Кормовая пшеница#ИП Гилев#Еловский муниципальный округ#Генетически модифицированные организмы#Вредные примеси
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