В здании бывшей поликлиники на Лебедева в Перми предлагают организовать гостиницу

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Власти Прикамья предлагают реконструировать историческое здание поликлиники на ул. Лебедева, 11 в гостиницу. Функционировать она должна в интересах спортивного кластера, проектирующегося в данном районе. Предложение появилось в сборнике инвестиционных предложений на сайте регионального минэка, на который первыми внимание обратили в «Коммерсанте-Прикамье».
Заброшенное и полуразрушенное здание объекта культурного наследия было изъято из частной собственности в краевую из-за того, что его владельцы не занимались содержанием памятника. Согласно инвестиционному предложению минэка, реконструкция этого объекта культурного наследия под гостиницу предполагает возможность выделения земельного участка под строительство коммерческой недвижимости.
Трехэтажное здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11, имеет площадь около 5 тыс. кв. м и располагается на участке в 1,3 га. В октябре прошлого года была опубликована обновленная адресная инвестпрограмма Пермского края, в которой правительство региона запланировало более 631 млн руб. на изъятие и восстановление бывшей поликлиники.
Выкуплена поликлиника, согласно программе, будет за 1 рубль, остальные средства отводится на приспособление здания к современному использованию. По данным собеседников издания, после восстановления памятника, в нем могут открыть общественный центр.
В 2023 году на проект по выкупу и восстановлению поликлиники региональные власти были намерены направить всего 1 рубль, в 2026-м — 10 млн рублей и в 2027-м, который обозначен как финальный для работ, — 621,2 млн рублей. Краевые власти внесли выкуп и восстановление здания поликлиники в адресную инвестпрограмму в феврале этого года, но тогда финансировать объект собирались в более поздний период (310 млн рублей в 2027-м и 321,2 млн рублей в 2028-м).
Мотовилихинский районный суд Перми 13 июля прошлого года постановил изъять историческое здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева у собственников — Владимира Понькина и Екатерины Никишиной.
В июне 2023 года, по результатам проверки прокуратуры Мотовилихинского района Перми ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Как утверждала прокуратура, собственник здания — памятника истории регионального значения на протяжении длительного времени бездействовал. Начиная с 2012 года, он не принимал мер к поддержанию объекта в нормативном состоянии, что привело к разрушению здания и повлекло за собой невосполнимую утрату его восстановления в настоящее время. Недвижимость находилась в собственности у Владимира Понькина и Екатерины Никишиной, купивших участок земли со зданием около 10 лет назад.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия).
16 февраля минувшего года Мотовилихинский районный суд удовлетворила ходатайство Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, по которому на земельный участок со зданием на ул. Лебедева, 11 был наложен арест.
Госинспекция пыталась изъять собственность на основании того, что после покупки полуразрушенного здания у его новых владельцев появилась обязанность по его содержанию. Как считают в ведомстве, обязанность по поддержанию памятника в надлежащем состоянии собственниками не исполнялись. Это создавало угрозу его сохранности и может повлечь его утрату. Здание памятника подвержено разрушению, находится в крайне неудовлетворительном состоянии, нуждается в проведении полного комплекса ремонтно-реставрационных работ. В 2020 году инспекция через суд обязала Понькина провести реставрацию объекта.
Владимир Понькин купил здание поликлиники в 2012 году. Администрация Перми выставила его на торги вместе с земельным участком за 14,5 миллиона рублей. Одним из обязательных условий приватизации является «сохранение назначения объекта здравоохранения в течение года». Здание на тот момент уже давно было заброшенным, а сильный пожар, случившийся летом 2011 года, полностью уничтожил третий этаж.