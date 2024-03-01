В здании бывшей поликлиники на Лебедева в Перми предлагают организовать гостиницу

В июне 2023 года, по результатам проверки прокуратуры Мотовилихинского района Перми ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Как утверждала прокуратура, собственник здания — памятника истории регионального значения на протяжении длительного времени бездействовал. Начиная с 2012 года, он не принимал мер к поддержанию объекта в нормативном состоянии, что привело к разрушению здания и повлекло за собой невосполнимую утрату его восстановления в настоящее время. Недвижимость находилась в собственности у Владимира Понькина и Екатерины Никишиной, купивших участок земли со зданием около 10 лет назад.