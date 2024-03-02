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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В дом на окраине Санкт-Петербурга врезался беспилотник

Беспилотник атаковал дом на окраине Санкт-Петербурга

2 марта 2024, 08:04
Фото: vk.com/spb_today

В дом на окраине Санкт-Петербурга врезался беспилотник

На месте работают силовики и спасатели.

В пятиэтажный дом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сегодня ночью врезался беспилотник, сообщил Telegram-канал 112. По информации ТАСС, в результате взрыва выбиты окна и повреждены балконы на двух этажах.

Губернатор северной столицы Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовики. По его словам, в результате ЧП жертв нет. Частично повреждено остекление балконов двух домов, а жителей эвакуировали из пострадавших квартир. Сейчас специалисты планируют оценить характер повреждений.

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#Общество#Военная операция на Украине#Беспилотник#Сво
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