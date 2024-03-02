Беспилотник атаковал дом на окраине Санкт-Петербурга

Губернатор северной столицы Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовики. По его словам, в результате ЧП жертв нет. Частично повреждено остекление балконов двух домов, а жителей эвакуировали из пострадавших квартир. Сейчас специалисты планируют оценить характер повреждений.