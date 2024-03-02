Две недели назад на СВО был убит рядовой из Горнозаводска

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Во время проведения СВО был убит рядовой Анатолий Вишневский из Горнозаводска. О смерти военнослужащего на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава округа Вадим Лумпов. Анатолия не стало 17 февраля текущего года. Власти обещают сообщить о дате и месте прощания дополнительно.
Спецоперация длится более двух лет, с 24 февраля 2024 года. Имена погибших публикуют их родственники, власти городов, округов и администрации учебных заведений, где военнослужащие когда-то учились. СВО не завершится, пока не будут выполнены ее задачи.