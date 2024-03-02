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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Рядовой из Горнозаводска погиб на СВО 17 февраля

Две недели назад на СВО был убит рядовой из Горнозаводска

2 марта 2024, 10:25
Фото: страница Вадима Лумпова; 1MI

Рядовой из Горнозаводска погиб на СВО 17 февраля

Дата прощания с мужчиной пока неизвестна.

Во время проведения СВО был убит рядовой Анатолий Вишневский из Горнозаводска. О смерти военнослужащего на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава округа Вадим Лумпов. Анатолия не стало 17 февраля текущего года. Власти обещают сообщить о дате и месте прощания дополнительно.

Спецоперация длится более двух лет, с 24 февраля 2024 года. Имена погибших публикуют их родственники, власти городов, округов и администрации учебных заведений, где военнослужащие когда-то учились. СВО не завершится, пока не будут выполнены ее задачи.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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