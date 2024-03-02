Концерт певицы Инстасамки в Перми отменен

Как сообщал вчера Telegram-канал Mash, было решено отменить российский тур Инстасамки из-за жалоб и внимания общественников на аморальный текст и образ артистки. Менеджер Зотеевой также подтвердил, что певица планирует сменить имидж и «работать» на более взрослую аудиторию. По неофициальной информации, отмену концертов поддержала и сама Дарья.