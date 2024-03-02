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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Перми отменили концерт певицы Инстасамки 29 марта

Концерт певицы Инстасамки в Перми отменен

2 марта 2024, 09:25
Фото: vk.com/instasamka

В Перми отменили концерт певицы Инстасамки 29 марта

Общественники неоднократно возмущались аморальными песнями девушки.

Концерт певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в Перми отменен. Он должен был состояться 29 марта в концерт-холле «Свобода», однако продажи билетов временно остановлены организатором — такое сообщение высвечивается при переходе по ссылке на покупку билетов.

Как сообщал вчера Telegram-канал Mash, было решено отменить российский тур Инстасамки из-за жалоб и внимания общественников на аморальный текст и образ артистки. Менеджер Зотеевой также подтвердил, что певица планирует сменить имидж и «работать» на более взрослую аудиторию. По неофициальной информации, отмену концертов поддержала и сама Дарья.

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#Общество#Пермь#Концерт#Музыка#Концерты
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