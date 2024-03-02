Концерт певицы Инстасамки в Перми отменен

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Концерт певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в Перми отменен. Он должен был состояться 29 марта в концерт-холле «Свобода», однако продажи билетов временно остановлены организатором — такое сообщение высвечивается при переходе по ссылке на покупку билетов.
Как сообщал вчера Telegram-канал Mash, было решено отменить российский тур Инстасамки из-за жалоб и внимания общественников на аморальный текст и образ артистки. Менеджер Зотеевой также подтвердил, что певица планирует сменить имидж и «работать» на более взрослую аудиторию. По неофициальной информации, отмену концертов поддержала и сама Дарья.