Крытый каток может появиться в Орджоникидзевском районе Перми

Общая площадь здания должна составить не менее 4 тыс. кв. м, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». В комплексе расположится хоккейная коробка 30 м на 60 м, спортивный зал общефизической подготовки, тренажерный зал и помещения для теоретических занятий. Будущий каток расположится на ул. Генерала Доватора, но участок пока не сформирован.