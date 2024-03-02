Крытый каток может появиться в Орджоникидзевском районе Перми

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Краевые власти хотят построить крытый ледовый каток в микрорайоне Кислотные дачи. Реализовать проект планируется совместно с частным инвестором, сообщается в сборнике инвестиционных предложений на сайте Минэкономразвития Прикамья.
Общая площадь здания должна составить не менее 4 тыс. кв. м, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». В комплексе расположится хоккейная коробка 30 м на 60 м, спортивный зал общефизической подготовки, тренажерный зал и помещения для теоретических занятий. Будущий каток расположится на ул. Генерала Доватора, но участок пока не сформирован.