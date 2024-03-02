properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Орджоникидзевском районе Перми могут построить крытый каток

Крытый каток может появиться в Орджоникидзевском районе Перми

2 марта 2024, 12:58
Фото: fusionbrain.ai

В Орджоникидзевском районе Перми могут построить крытый каток

Проект предлагается реализовать с частным инвестором.

Краевые власти хотят построить крытый ледовый каток в микрорайоне Кислотные дачи. Реализовать проект планируется совместно с частным инвестором, сообщается в сборнике инвестиционных предложений на сайте Минэкономразвития Прикамья.

Общая площадь здания должна составить не менее 4 тыс. кв. м, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». В комплексе расположится хоккейная коробка 30 м на 60 м, спортивный зал общефизической подготовки, тренажерный зал и помещения для теоретических занятий. Будущий каток расположится на ул. Генерала Доватора, но участок пока не сформирован.

Фото: сайт Минэка Пермского края
Читайте также:
Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизуВ микрорайоне Южный пермяки хотят создать «Райское место»На время забега «Лыжня России» в Перми закроют движение транспорта. Когда и где?
#Спорт#Общество#Пермь#Проект#Каток#Минэкономразвития
Подпишитесь
«Парма» выиграла выездной матч с «Енисеем»
Сегодня, 11:33
В этом году из Перми до курорта в Соль-Илецке запустят прямой автобус
Сегодня, 11:01
Концерт певицы Инстасамки в Перми отменен
Сегодня, 09:25
Две недели назад на СВО был убит рядовой из Горнозаводска
Сегодня, 10:25
Беспилотник атаковал дом на окраине Санкт-Петербурга
Сегодня, 08:04
После избиения 15-летней девочки в Березниках возбуждено уголовное дело
Сегодня, 03:41