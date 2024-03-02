properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

На СВО убили мобилизованного работника завода из Пермского края

На СВО убили мобилизованного работника завода из Пермского края

2 марта 2024, 14:32
Фото: vk.com/solkadm / страница погибшего
У мужчины остались сын и дочь.

Стало известно о гибели еще одного участника специальной военной операции России на Украине. Не стало 31-летнего Ивана Черепанова. Он родился 6 июня 1992 года в селе Комарово в Пермском крае. После школы учился в ПТУ-45, получил профессию каменщика-бетонщика. Отслужил в армии, женился., сообщает администрация Соликамского округа.

На СВО попал в рамках частичной мобилизации, которая была осенью 2022 года — в тот момент он работал слесарем на Осинском машиностроительном заводе. У мужчины остались двое детей: 6 и 12 лет. Прощание с ним состоялось 1 марта.

Родственники военного в социальных сетях пишут, что он был убит 12 февраля 2024 года. «Ты ушел как герой со словами „Все будет хорошо“», — написала сестра погибшего.

Минобороны РФ отмечало, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек. При этом они будут находиться в зоне спецоперации до ее завершения.

#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
«Парма» выиграла выездной матч с «Енисеем»
Сегодня, 11:33
Не пройдет мимо человека в беде. Что говорят о пермяке, обвиняемом в госизмене
Сегодня, 13:55
Постановка? Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»
Сегодня, 06:40
В этом году из Перми до курорта в Соль-Илецке запустят прямой автобус
Сегодня, 11:01
Пермяки смогут посмотреть на диковинных котов, созданных художником-карикатуристом
Сегодня, 12:19
В Кунгуре в возрасте 70 лет скончался ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофы
Сегодня, 07:17