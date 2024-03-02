На СВО убили мобилизованного работника завода из Пермского края

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Стало известно о гибели еще одного участника специальной военной операции России на Украине. Не стало 31-летнего Ивана Черепанова. Он родился 6 июня 1992 года в селе Комарово в Пермском крае. После школы учился в ПТУ-45, получил профессию каменщика-бетонщика. Отслужил в армии, женился., сообщает администрация Соликамского округа.
На СВО попал в рамках частичной мобилизации, которая была осенью 2022 года — в тот момент он работал слесарем на Осинском машиностроительном заводе. У мужчины остались двое детей: 6 и 12 лет. Прощание с ним состоялось 1 марта.
Родственники военного в социальных сетях пишут, что он был убит 12 февраля 2024 года. «Ты ушел как герой со словами „Все будет хорошо“», — написала сестра погибшего.
Минобороны РФ отмечало, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек. При этом они будут находиться в зоне спецоперации до ее завершения.