Не пройдет мимо человека в беде. Что говорят о пермяке, обвиняемом в госизмене

Родственник считает, что Владимир заслуживает второй шанс, но он вряд ли его получит — его «пережуют и выплюнут». По словам Дмитрия, раньше Владимир не был фигурантом уголовных или административных дел. Единственное письмо из СИЗО после задержания он написал своей девушке — это было еще в январе 2024 года.