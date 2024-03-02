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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

Родственник рассказал о 33-летнем пермяке, которого обвиняют в госизмене

Не пройдет мимо человека в беде. Что говорят о пермяке, обвиняемом в госизмене

2 марта 2024, 13:55
Фото: 1MI / соцсети пермяка

Родственник рассказал о 33-летнем пермяке, которого обвиняют в госизмене

Дмитрий Овчинников находится в СИЗО с ноября прошлого года.

Родственник рассказал о 33-летнем пермяке Владимире Овчинникове*, который является фигурантом двух уголовных дел. Дмитрий в разговоре с Properm.ru описал Владимира как мужчину, который никогда не пройдет мимо человека в беде, однако он попал «под пагубное влияние третьих лиц».

Родственник считает, что Владимир заслуживает второй шанс, но он вряд ли его получит — его «пережуют и выплюнут». По словам Дмитрия, раньше Владимир не был фигурантом уголовных или административных дел. Единственное письмо из СИЗО после задержания он написал своей девушке — это было еще в январе 2024 года.

Владимира Овчинникова задержали в конце октября 2023 года в Татарстане. Сначала на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), в феврале 2024 года — за госизмену. Пермяку грозит до 40 лет лишения свободы. Силовики считают, что он сотрудничал с запрещенной украинской организацией.

*Внесен в список террористов и экстремистов.

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#Суд#Военная операция на Украине#Протест#Пермь
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