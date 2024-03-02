Пермский свинокомплекс за 247 млн рублей продали строительной компании

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
АО «Пермский свинокомплекс» продано на торгах за 247 млн 250 тыс. рублей. Сообщение об этом на портале Федресурс вчера, 1 марта, опубликовал организатор торгов, конкурсный управляющий Илья Зуйкин. Победителем аукциона стало ООО «СК „Дельта“».
Покупателю в составе лота достались земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и товарно-материальные ценности, а также дебиторская задолженность.
Начальная цена продажи свинокомплекса составляла 1,36 млрд рублей. Торги срывались несколько раз из-за недостаточного количества участников или отсутствия заявок. АО «Пермский свинокомплекс» было признано банкротом еще в апреле 2022 года. Стадо предприятия продали с торгом летом 2021 года. Сейчас свинокомплекс находится в собственности Минагро Прикамья.
По информации базы юрлиц Rusprofile, директором и учредителем ООО «Строительная компания „Дельта“ является Эльдар Гусейнов. Основной вид деятельности организации — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Компания зарегистрирована по шоссе Космонавтов, 310 (деревня Хмели). В 2018 году „СК „Дельта“ выиграла контракт на поставку кормового зерна для Пермского свинокомплекса, цена контракта составила 20 млн рублей. Осенью того же года исполнение договора было прекращено по соглашению сторон.