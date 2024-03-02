Пермский свинокомплекс за 247 млн рублей продали строительной компании

По информации базы юрлиц Rusprofile, директором и учредителем ООО «Строительная компания „Дельта“ является Эльдар Гусейнов. Основной вид деятельности организации — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Компания зарегистрирована по шоссе Космонавтов, 310 (деревня Хмели). В 2018 году „СК „Дельта“ выиграла контракт на поставку кормового зерна для Пермского свинокомплекса, цена контракта составила 20 млн рублей. Осенью того же года исполнение договора было прекращено по соглашению сторон.