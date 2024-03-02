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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

Пермский свинокомплекс продан за 247 млн рублей строительной компании

Пермский свинокомплекс за 247 млн рублей продали строительной компании

2 марта 2024, 05:28
Фото: properm.ru

Пермский свинокомплекс продан за 247 млн рублей строительной компании

Первоначально предприятие хотели продать более чем за 1,3 млрд рублей.

АО «Пермский свинокомплекс» продано на торгах за 247 млн 250 тыс. рублей. Сообщение об этом на портале Федресурс вчера, 1 марта, опубликовал организатор торгов, конкурсный управляющий Илья Зуйкин. Победителем аукциона стало ООО «СК „Дельта“».

Покупателю в составе лота достались земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и товарно-материальные ценности, а также дебиторская задолженность.

Начальная цена продажи свинокомплекса составляла 1,36 млрд рублей. Торги срывались несколько раз из-за недостаточного количества участников или отсутствия заявок. АО «Пермский свинокомплекс» было признано банкротом еще в апреле 2022 года. Стадо предприятия продали с торгом летом 2021 года. Сейчас свинокомплекс находится в собственности Минагро Прикамья.

По информации базы юрлиц Rusprofile, директором и учредителем ООО «Строительная компания „Дельта“ является Эльдар Гусейнов. Основной вид деятельности организации — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Компания зарегистрирована по шоссе Космонавтов, 310 (деревня Хмели). В 2018 году „СК „Дельта“ выиграла контракт на поставку кормового зерна для Пермского свинокомплекса, цена контракта составила 20 млн рублей. Осенью того же года исполнение договора было прекращено по соглашению сторон.

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