Пермячка пришла писать заявление в полицию и умерла

38-летняя женщина в заявлении сообщила о неизвестных, которые хотят поджечь ее дом и убить ее. Силовики взяли заявление, зарегистрировали материал, однако тут женщине стало плохо — ей вызвали скорую помощь. Через несколько минут медики констатировали смерть женщины. Сейчас в полиции проводится служебная проверка, утверждает телеканал.