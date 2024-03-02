properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Пермячка пришла писать заявление в полицию и умерла

Пермячка пришла писать заявление в полицию и умерла

2 марта 2024, 15:28
Фото: 1MI
Медики не успели помочь женщине.

В Пермском крае женщина пришла писать заявление в полицию, но умерла в процессе. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в отделе полиции в селе Уинское — административный центр Уинского района.

38-летняя женщина в заявлении сообщила о неизвестных, которые хотят поджечь ее дом и убить ее. Силовики взяли заявление, зарегистрировали материал, однако тут женщине стало плохо — ей вызвали скорую помощь. Через несколько минут медики констатировали смерть женщины. Сейчас в полиции проводится служебная проверка, утверждает телеканал.

Читайте также:
Приставы взыскали штраф с участников перестрелки в пермском бизнес-центреСоликамец организовал незаконный вывоз 28 тонн чугунного трубопровода с предприятияПермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
#Происшествия#Мвд#Пермь#Происшествие#Полиция#Проверка#Пермская полиция
Подпишитесь
«Парма» выиграла выездной матч с «Енисеем»
Сегодня, 11:33
Не пройдет мимо человека в беде. Что говорят о пермяке, обвиняемом в госизмене
Сегодня, 13:55
Постановка? Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»
Сегодня, 06:40
В этом году из Перми до курорта в Соль-Илецке запустят прямой автобус
Сегодня, 11:01
Пермяки смогут посмотреть на диковинных котов, созданных художником-карикатуристом
Сегодня, 12:19
В Кунгуре в возрасте 70 лет скончался ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофы
Сегодня, 07:17