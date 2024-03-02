Пермячка пришла писать заявление в полицию и умерла

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Пермском крае женщина пришла писать заявление в полицию, но умерла в процессе. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в отделе полиции в селе Уинское — административный центр Уинского района.
38-летняя женщина в заявлении сообщила о неизвестных, которые хотят поджечь ее дом и убить ее. Силовики взяли заявление, зарегистрировали материал, однако тут женщине стало плохо — ей вызвали скорую помощь. Через несколько минут медики констатировали смерть женщины. Сейчас в полиции проводится служебная проверка, утверждает телеканал.