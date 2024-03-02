Пермяки смогут посмотреть на диковинных котов, созданных художником-карикатуристом

Карикатурист Дмитрий Кононов на протяжении года «на ночь глядя» создает разных несуществующих котов — разноцветных, сатирических и гротескных. «На встрече: познакомимся с удивительным пермским художником, спросим его о вдохновении и идее создания кото-серии и, конечно же, откроем для себя мир карикатурных хвостиков! Уверены, что непривычно-ироничный, свежий и теплый взгляд на любимых пушистиков не оставит посетителей равнодушными», — пишет о презентации работ с котами руководство библиотеки.