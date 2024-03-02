properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Пермский художник представит выставку из 40 работ о необыкновенных котах

Пермяки смогут посмотреть на диковинных котов, созданных художником-карикатуристом

2 марта 2024, 12:19
Фото: официальный Telegram-канал оргкомитета по празднованию 300-летия Перми

Пермский художник представит выставку из 40 работ о необыкновенных котах

В воскресенье пройдет презентация с самим мастером.
Сюжет
Пермь 300

В Перми открылась мини-галерея работ мастера визуальной графики Дмитрия Кононова под названием «Обыкновенный необыкновенный кот». Увидеть 40 работ художника можно в детской библиотеке имени Кузьмина (Сибирская, 11), вход на выставку бесплатный. А завтра, 3 марта, в 16:00 пройдет открытая презентация, на которой можно пообщаться с самим Дмитрием и поделиться своими интерпретациями, сообщает Telegram-канал оргкомитета по празднованию 300-летия Перми.

Фото: t.me/perm300official

Карикатурист Дмитрий Кононов на протяжении года «на ночь глядя» создает разных несуществующих котов — разноцветных, сатирических и гротескных. «На встрече: познакомимся с удивительным пермским художником, спросим его о вдохновении и идее создания кото-серии и, конечно же, откроем для себя мир карикатурных хвостиков! Уверены, что непривычно-ироничный, свежий и теплый взгляд на любимых пушистиков не оставит посетителей равнодушными», — пишет о презентации работ с котами руководство библиотеки.

Читайте также:
В Екатеринбурге откроется проект «Пермское посольство»О том, как любили и чувствовали. В Перми запустят новый экскурсионный маршрут №300тНовый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM
#Общество#Пермь#Пермь 300#Выставка#Искусство#Кошки
Подпишитесь
«Парма» выиграла выездной матч с «Енисеем»
Сегодня, 11:33
В этом году из Перми до курорта в Соль-Илецке запустят прямой автобус
Сегодня, 11:01
Концерт певицы Инстасамки в Перми отменен
Сегодня, 09:25
Две недели назад на СВО был убит рядовой из Горнозаводска
Сегодня, 10:25
Беспилотник атаковал дом на окраине Санкт-Петербурга
Сегодня, 08:04
После избиения 15-летней девочки в Березниках возбуждено уголовное дело
Сегодня, 03:41