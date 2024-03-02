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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:12

На СВО убили Вадима Ашихмина из Пермского края

«Погиб на СВО любимый муж и отец». На спецоперации убили еще одного жителя Прикамья

2 марта 2024, 16:10
Фото: соцсети жены военного

На СВО убили Вадима Ашихмина из Пермского края

Прощание с мужчиной состоялось 1 марта.

Чиновники администрации Соликамского городского округа сообщили о гибели еще одного жителя Пермского края на СВО. На СВО был убит Вадим Ашихмин. Прощание с ним состоялось 1 марта в ДК «Прикамье» в Соликамске.

Чиновники не называют дату гибели военного, но его жена в социальных сетях пишет, что мужчины не стало 27 января 2024 года: «Погиб на СВО любимый муж и отец, мы тебя любим», — написала женщина.

Точное количество погибших на специальной военной операции неизвестно — о смертях сообщают чиновники из округов в социальных сетях. При этом пермские власти подобную информацию на сайте администрации или в соцсетях не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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