«Погиб на СВО любимый муж и отец». На спецоперации убили еще одного жителя Прикамья

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Чиновники администрации Соликамского городского округа сообщили о гибели еще одного жителя Пермского края на СВО. На СВО был убит Вадим Ашихмин. Прощание с ним состоялось 1 марта в ДК «Прикамье» в Соликамске.
Чиновники не называют дату гибели военного, но его жена в социальных сетях пишет, что мужчины не стало 27 января 2024 года: «Погиб на СВО любимый муж и отец, мы тебя любим», — написала женщина.
Точное количество погибших на специальной военной операции неизвестно — о смертях сообщают чиновники из округов в социальных сетях. При этом пермские власти подобную информацию на сайте администрации или в соцсетях не публикуют.