Погибли ребенок и женщина. В Пермском крае на трассе случилась жуткая авария

В Пермском крае на трассе М7-Волга произошло смертельное ДТП. Авария случилась 2 февраля в 20:50. Со стороны Перми ехал автомобиль Kia Rio, которым управлял водитель 1972 года рождения. На 440 км дороги мужчина допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Solaris. Причина выезда на встречную полосу неизвестна.