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Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

В Пермском крае на трассе случилось ДТП с двумя погибшими

Погибли ребенок и женщина. В Пермском крае на трассе случилась жуткая авария

2 марта 2024, 19:27
Фото: t.me/gibdd_159

В Пермском крае на трассе случилось ДТП с двумя погибшими

Оба водителя, попавших в аварию, находятся в больнице.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае на трассе М7-Волга произошло смертельное ДТП. Авария случилась 2 февраля в 20:50. Со стороны Перми ехал автомобиль Kia Rio, которым управлял водитель 1972 года рождения. На 440 км дороги мужчина допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Solaris. Причина выезда на встречную полосу неизвестна.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю, на месте погибли 8-летний мальчик и 40-летняя женщина. Оба водителя госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Фото: t.me/gibdd_159
#Дтп#Пермь#Авария
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