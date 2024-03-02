После избиения 15-летней девочки в Березниках возбуждено уголовное дело

По данным следствия, происшествие случилось ночью 26 февраля у одного из домов по ул. Юбилейной. Здесь из хулиганских побуждений 18-летняя девушка избила 15-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.