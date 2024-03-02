После избиения 15-летней девочки в Березниках возбуждено уголовное дело

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Published Сегодня, 03:41
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В Березниках по факту избиения 15-летней девочки возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Ранее видеозапись, на которой зафиксирован инцидент, распространилась в социальных сетях.
По данным следствия, происшествие случилось ночью 26 февраля у одного из домов по ул. Юбилейной. Здесь из хулиганских побуждений 18-летняя девушка избила 15-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
Сейчас следователи следственного отдела по городу Березники СУ СК РФ по Пермскому краю проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Ведется сбор и закрепление доказательственной базы.