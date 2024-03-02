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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»

Постановка? Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»

2 марта 2024, 06:40
Фото: соцсети блогера

Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»

В разговоре с Properm.ru блогер не ответил на вопрос, писал ли он заявление в полицию.

Мужчиной, избитым у ЦУМа в Перми, оказался блогер из Соликамска Леонид Митин («Лексус 500»). Он пояснил Properm.ru, что избиение действительно было и это не постановка. Конфликт якобы возник из-за того, что его оскорбляли, он оскорбил в ответ — тогда блогера ударили.

При этом Митин ранее участвовал в боях, однако сдачи не дал, объяснил это так: «Ну он выше меня».

На вопрос о том, подал ли он заявлению в полицию, не ответил, но поблагодарил рэпера Мишу Маваши, который призвал найти обидчиков блогера и наказать. Сам Маваши утверждает, что блогер отказывается писать заявление, поэтому вчера силовики всех задержали, а затем отпустили.

В запрещенном Instagram блогера есть фрагмент еще одного видео с его избиением, но оно доступно только по ссылке в закрытом Telegram-канале. Там же его менеджер рассказывает, что очень много заявок на вступление.

При этом в соцсетях можно найти уточнения, что парень якобы инвалид, но это не так — проблемы с речью у него из-за отсутствия передних зубов, ему их выбили в детстве.

Ранее проверку из-за появления видео организовали следователи.

Фото: соцсети блогера
У ЦУМа в Перми избили мужчину. Следователи проводят проверку
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#Пермь#Ск#Избиение#Дело
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