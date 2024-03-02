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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

Самый холодный февраль за последние три года зафиксирован в Прикамье

Прошедший февраль стал самым холодным в Пермском крае за последние три года

2 марта 2024, 07:41
Фото: properm.ru

Самый холодный февраль за последние три года зафиксирован в Прикамье

Два дня в краевой столице температура воздуха опускалась ниже -30°.

Прошедший февраль в Перми оказался холоднее, чем февраль в 2022 и 2023 годах. Синоптики прогнозировали избыток осадков, но этого не случилось, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Последний месяц зимы в Прикамье соответствовал климатической норме по температуре воздуха и количеству осадков. Средняя температура воздуха за февраль составила от -13,7° в Бисере до -10,7° в Чайковском. На севере было теплее нормы на 1-1,5°, а на юге холоднее — на 1°. В краевой столице средняя температура воздуха за февраль составила -10,9° (норма). Здесь же выпало 116% месячной нормы осадков — 38 мм.

В начале и конце месяца в регионе наблюдались две продолжительные волны тепла. Уже к 13 февраля на большей части Прикамья выпало 70-90% осадков, этому способствовала активная деятельность циклона. В середине февраля произошло ультраполярное вторжение, которое привело к морозам до -40° в Вае и -39° в Осе 15 и 16 февраля. В Перми в эти дни зарегистрированы минимумы -30,2° и -31,5° соответственно.

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#Регион#Пермь#Погода#Февраль
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