Прошедший февраль стал самым холодным в Пермском крае за последние три года

В начале и конце месяца в регионе наблюдались две продолжительные волны тепла. Уже к 13 февраля на большей части Прикамья выпало 70-90% осадков, этому способствовала активная деятельность циклона. В середине февраля произошло ультраполярное вторжение, которое привело к морозам до -40° в Вае и -39° в Осе 15 и 16 февраля. В Перми в эти дни зарегистрированы минимумы -30,2° и -31,5° соответственно.