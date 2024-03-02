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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Перми рядом с ЦУМом избили мужчину и сняли на видео

У ЦУМа в Перми избили мужчину. Следователи проводят проверку

2 марта 2024, 04:27
Фото: скриншот видео из социальных сетей

В Перми рядом с ЦУМом избили мужчину и сняли на видео

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Перми, у входа в ЦУМ, молодой человек избил мужчину. Он наносил удары ногами по телу и голове, а другой мужчина снимал происходящее на телефон. Пострадавший пытался защитить себя, отгородившись руками, а затем убежал. Видеозапись позже распространилась в соцсетях и Telegram-каналах.

Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю организовали доследственную проверку по факту нарушения общественного порядка с применением насилия в отношении мужчины. Следователи территориального следственного отдела проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщают, что проведение процессуальной проверки находится на личном контроле руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

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#Видео#Происшествия#Пермь#Следственный комитет#Побои
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