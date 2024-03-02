У ЦУМа в Перми избили мужчину. Следователи проводят проверку

В Перми, у входа в ЦУМ, молодой человек избил мужчину. Он наносил удары ногами по телу и голове, а другой мужчина снимал происходящее на телефон. Пострадавший пытался защитить себя, отгородившись руками, а затем убежал. Видеозапись позже распространилась в соцсетях и Telegram-каналах.