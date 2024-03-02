В боях под Авдеевкой был убит 46-летний военный из Пермского края

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
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Updated Сегодня, 14:34
На специальной военной операции был убит 46-летний Дмитрий Соложеницын. Его не стало 22 февраля во время боев под Авдеевкой, сообщает администрация Частинского округа.
Военный родился 3 января 1978 года в Перми, в 1984 году переехал в село Меркуши, учился в местной образовательной школе, затем учился в ДОСААФ в Верещагино. Чиновники отмечают, что у него остались дети, однако не говорят о том, сколько их. Даты прощания с участником СВО еще нет.
В середине февраля Минобороны РФ сообщили, что российские военные заняли Авдеевку. СВО России на Украине продолжается с 22 февраля 2022 года. Сроки завершения СВО неизвестны — она будет длиться до достижения всех поставленных целей. При этом переговоры о завершении конфликта сейчас не ведутся.