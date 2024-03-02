В боях под Авдеевкой был убит 46-летний военный из Пермского края

Военный родился 3 января 1978 года в Перми, в 1984 году переехал в село Меркуши, учился в местной образовательной школе, затем учился в ДОСААФ в Верещагино. Чиновники отмечают, что у него остались дети, однако не говорят о том, сколько их. Даты прощания с участником СВО еще нет.