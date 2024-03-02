В этом году из Перми до курорта в Соль-Илецке запустят прямой автобус

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В 2024 году появится туристический автобусный маршрут из Перми в Соль-Илецк. Об этом заявили в профессиональном объединении туроператоров «ЛигаТурПрофи» Пермского края, обратила внимание интернет-газета «Текст».
В администрации курорта «Соленые озера» рассказали, что пермяки являются их частыми гостями. «Они уже освоили автобусное сообщение, объединяющее наши региональные центры. И очень здорово, что добавляются новые прямые туристические маршруты „Пермь — Соль-Илецк“. Будем рады гостям из Прикамья, приезжающих за оздоровлением и хорошим настроением к нам на „Соленые озера““, — говорит руководство курорта.
В прошлом году действовали прямые автобусные маршруты на курорт «Соленые озера» из Казани и Уфы. Грядущим летом планируется добавить маршрут из Перми, однако администрация курорта обещает рассказать об этом ближе к началу сезона-2024 — он начнется в мае. Санаторий «Соленые озера» находится в Оренбургской области.