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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Из Перми до курорта в Соль-Илецке можно будет добраться прямым автобусом

В этом году из Перми до курорта в Соль-Илецке запустят прямой автобус

2 марта 2024, 11:01
Фото: fusionbrain.ai

Из Перми до курорта в Соль-Илецке можно будет добраться прямым автобусом

Подробности нового маршрута планируется сообщить ближе к началу сезона.
Сюжет
Туризм

В 2024 году появится туристический автобусный маршрут из Перми в Соль-Илецк. Об этом заявили в профессиональном объединении туроператоров «ЛигаТурПрофи» Пермского края, обратила внимание интернет-газета «Текст».

В администрации курорта «Соленые озера» рассказали, что пермяки являются их частыми гостями. «Они уже освоили автобусное сообщение, объединяющее наши региональные центры. И очень здорово, что добавляются новые прямые туристические маршруты „Пермь — Соль-Илецк“. Будем рады гостям из Прикамья, приезжающих за оздоровлением и хорошим настроением к нам на „Соленые озера““, — говорит руководство курорта.

В прошлом году действовали прямые автобусные маршруты на курорт «Соленые озера» из Казани и Уфы. Грядущим летом планируется добавить маршрут из Перми, однако администрация курорта обещает рассказать об этом ближе к началу сезона-2024 — он начнется в мае. Санаторий «Соленые озера» находится в Оренбургской области.

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#Общество#Пермь#Туризм#Путешествия
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