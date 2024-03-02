В этом году из Перми до курорта в Соль-Илецке запустят прямой автобус

В администрации курорта «Соленые озера» рассказали, что пермяки являются их частыми гостями. «Они уже освоили автобусное сообщение, объединяющее наши региональные центры. И очень здорово, что добавляются новые прямые туристические маршруты „Пермь — Соль-Илецк“. Будем рады гостям из Прикамья, приезжающих за оздоровлением и хорошим настроением к нам на „Соленые озера““, — говорит руководство курорта.