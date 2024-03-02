properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Кунгуре умер 70-летний ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В Кунгуре в возрасте 70 лет скончался ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофы

2 марта 2024, 07:17
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Кунгурского округа

В Кунгуре умер 70-летний ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Прощание и панихида состоятся в воскресенье.
Сюжет
Кунгур

Ушел из жизни ликвидатор последствий аварий на Чернобыльской атомной электростанции, бывший начальник Управления гражданской защиты Кунгура Виктор Шкадин. В пресс-службе администрации Кунгурского округа сообщили, что прощание состоится завтра, 3 марта, в 11:00 у дома по ул. Коммуны, 43. Гражданская панихида начнется в 11:30 в Преображенском храме.

Виктор Шкадин родился 26 мая 1953 года в деревне Березники Горьковской (Нижегородской) области. Окончил Костромское высшее военное училище и Академию химической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. После окончания учебы мужчина проходил военную службу на разных должностях в Бурятской автономной социалистической республике до 1995 года. Участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 1995 году Шкадин был назначен на должность начальника штаба гражданской обороны Кунгура. С 2005 по 2014 годы работал начальником городского Управления гражданской защиты. Виктор Яковлевич награжден медалями «За отличие в воинской службе» II степени и «За безупречную службу», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий ЧС».

Читайте также:
Росприроднадзор накажет компанию за сжигание мусора на полигоне в Кунгурском районеПредседатель Следкома поручил доложить об обстоятельствах смерти девочки в КунгуреПосле публикации о горящем полигоне в Кунгуре организована внеплановая проверка
#Общество#Пермь#Чернобыль#Кунгур
Подпишитесь
Постановка? Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»
Сегодня, 06:40
Пермский свинокомплекс за 247 млн рублей продали строительной компании
Сегодня, 05:28
Сгоревший пермяк и инфляция. Главные новости недели в Пермском крае
Вчера, 13:12
В Мотовилихе из-за строительства лаборатории Роспотребнадзора вырубят деревья
Сегодня, 06:36
Беспилотник атаковал дом на окраине Санкт-Петербурга
Сегодня, 08:04
Прошедший февраль стал самым холодным в Пермском крае за последние три года
Сегодня, 07:41