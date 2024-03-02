В Кунгуре в возрасте 70 лет скончался ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофы

Виктор Шкадин родился 26 мая 1953 года в деревне Березники Горьковской (Нижегородской) области. Окончил Костромское высшее военное училище и Академию химической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. После окончания учебы мужчина проходил военную службу на разных должностях в Бурятской автономной социалистической республике до 1995 года. Участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.