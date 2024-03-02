В Кунгуре в возрасте 70 лет скончался ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофы

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Ушел из жизни ликвидатор последствий аварий на Чернобыльской атомной электростанции, бывший начальник Управления гражданской защиты Кунгура Виктор Шкадин. В пресс-службе администрации Кунгурского округа сообщили, что прощание состоится завтра, 3 марта, в 11:00 у дома по ул. Коммуны, 43. Гражданская панихида начнется в 11:30 в Преображенском храме.
Виктор Шкадин родился 26 мая 1953 года в деревне Березники Горьковской (Нижегородской) области. Окончил Костромское высшее военное училище и Академию химической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. После окончания учебы мужчина проходил военную службу на разных должностях в Бурятской автономной социалистической республике до 1995 года. Участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В 1995 году Шкадин был назначен на должность начальника штаба гражданской обороны Кунгура. С 2005 по 2014 годы работал начальником городского Управления гражданской защиты. Виктор Яковлевич награжден медалями «За отличие в воинской службе» II степени и «За безупречную службу», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий ЧС».