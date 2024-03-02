В Мотовилихе из-за строительства лаборатории Роспотребнадзора вырубят деревья

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Перми на ул. Лебедева, 26 началось строительство здания лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Ранее сообщалось, что работы стартуют в 2023 году. Сейчас здесь находится лаборатория природно-очаговых, особо-опасных и вирусных инфекций.
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми сообщают, что подрядчик вырубит 78 деревьев, действуя по акту комиссионного обследования. Из 78 зеленых насаждений 33 дерева уберут по санитарному состоянию, еще 45 — по проектному решению.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, после окончания работ на Лебедева, 26 и рядом находящейся территории будут выполнены компенсационные посадки 33 деревьев. А за 45 деревьев предусмотрена восстановительная стоимость в бюджет города, которая будет направлена на озеленение краевой столицы.
Здание нового лабораторного корпуса должно объединить вирусологическую, бактериологическую и паразитологическую лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, находящиеся на ул. Куйбышева, 50 и Лебедева, 26. Строительство здания реализуется про федеральной программе «Санитарный щит».