В Мотовилихе из-за строительства лаборатории Роспотребнадзора вырубят деревья

Как рассказали в пресс-службе мэрии, после окончания работ на Лебедева, 26 и рядом находящейся территории будут выполнены компенсационные посадки 33 деревьев. А за 45 деревьев предусмотрена восстановительная стоимость в бюджет города, которая будет направлена на озеленение краевой столицы.