В Перми все-таки перекроют участок шоссе Космонавтов на огромный срок

На этот раз в Минтарансе обещают, что движение на участке изменится 3 марта в первой половине дня. На участке после путепровода, в районе АЗС «Логаз SV» будет перенаправлено движение на участок временной дороги. Рабочие будут отслеживать момент, когда движение станет наименее интенсивным, чтобы установить знаки.