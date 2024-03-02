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В Перми 3 марта перекроют участок шоссе Космонавтов

В Перми все-таки перекроют участок шоссе Космонавтов на огромный срок

2 марта 2024, 14:46
Фото: Минтранс Пермского края

В Перми 3 марта перекроют участок шоссе Космонавтов

Движение организуют по временной дороге.

В Перми вновь собираются перекрыть движение на участке шоссе Космонавтов. Изначально его перекрытие планировалось на период с 23 февраля по 30 апреля, однако строители не успели подготовить временный объезд.

На этот раз в Минтарансе обещают, что движение на участке изменится 3 марта в первой половине дня. На участке после путепровода, в районе АЗС «Логаз SV» будет перенаправлено движение на участок временной дороги. Рабочие будут отслеживать момент, когда движение станет наименее интенсивным, чтобы установить знаки.

По четной стороне шоссе Космонавтов возведена временная дорога — по ней предполагается объезд закрытого участков. Пешеходам предлагают преодолевать этот участок по нечетной стороне.

Временную дорогу построили для обеспечения безопасности при выполнении работ на первом этапе строительства дороги по улице Крисанова от Космонавтов до Пушкина.

Фото: Минтранс Пермского края
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#Авто#Никогданибудь#Пермь#Пермские дороги#Транспорт
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