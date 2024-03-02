Жительница Кудымкара накопила долг по алиментам на 1,3 млн рублей. Суд вынес приговор

При рассмотрении дела суд установил, что осужденная была обязана выплачивать алименты, но не делала этого. Женщина была трудоспособной, однако не спешила устроиться на работу и не встала на учет в центр занятости населения. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные действия. В итоге злоумышленница накопила общий долг по алиментам в сумме 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.