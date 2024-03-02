Жительница Кудымкара накопила долг по алиментам на 1,3 млн рублей. Суд вынес приговор

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Кудымкарский городской суд вынес приговор ранее судимой местной жительнице. Она признана виновной в неуплате средств на содержание своего сына (ч. 1 ст. 157 УК РФ).
При рассмотрении дела суд установил, что осужденная была обязана выплачивать алименты, но не делала этого. Женщина была трудоспособной, однако не спешила устроиться на работу и не встала на учет в центр занятости населения. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные действия. В итоге злоумышленница накопила общий долг по алиментам в сумме 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Учитывая позицию гособвинения и неотбытое по предыдущему приговору наказание, суд приговорил виновную к семи месяцам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу.