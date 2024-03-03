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МЧС предупреждает: 4 марта пермяков ждет гололедица

МЧС предупреждает: 4 марта пермяков ждет гололедица

3 марта 2024, 08:52
По данным Пермского ЦГМС 04 марта в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 4 марта прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Главное управлением МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.

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