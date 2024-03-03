МЧС предупреждает: 4 марта пермяков ждет гололедица

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 4 марта прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Главное управлением МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.