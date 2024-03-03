На месте зоопарка в Перми появится яблоневый сад

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
На участке за Кафедральным собором в границах улиц Монастырская, Газеты Звезда и Окулова будет разбит яблоневый сад. Его высадят и благоустроят за 2024–2026 годы. Таковы планы властей, по данным «Нового компаньона».
Старый Пермский зоопарк, из которого звери должны переехать в новый, сейчас располагается на месте бывшего Архиерейского кладбища. После переезда зоопарка на новую площадку в Индустриальном районе Перми краевые власти намерены открыть на участке возле Спасо-Преображенского кафедрального собора мемориальный комплекс.