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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

На месте зоопарка в Перми появится яблоневый сад

На месте зоопарка в Перми появится яблоневый сад

3 марта 2024, 04:52
Проекты по благоустройству и озеленению города архитекторы представили на круглом столе «О комплексном благоустройстве территорий общественных зон города Перми в 2024–2026 годы».

На участке за Кафедральным собором в границах улиц Монастырская, Газеты Звезда и Окулова будет разбит яблоневый сад. Его высадят и благоустроят за 2024–2026 годы. Таковы планы властей, по данным «Нового компаньона».

Старый Пермский зоопарк, из которого звери должны переехать в новый, сейчас располагается на месте бывшего Архиерейского кладбища. После переезда зоопарка на новую площадку в Индустриальном районе Перми краевые власти намерены открыть на участке возле Спасо-Преображенского кафедрального собора мемориальный комплекс.

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