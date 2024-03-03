На пожаре в Пермском крае спасено 10 человек, из них 8 детей

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Первые подразделения установили, что горит 2-х квартирный дом и надворные постройки. На пожаре спасено 10 человек, в том числе 8 детей, оповещены соседом и выведены на свежий воздух. Самостоятельно эвакуировались 3 человека — до прибытия подразделений пожарной охраны.