На пожаре в Пермском крае спасено 10 человек, из них 8 детей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
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Updated Сегодня, 09:20
2 марта в 22 часа 20 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: Кудымкарский муниципальный округ, поселок Веселый Мыс, улица Луговая.
К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Первые подразделения установили, что горит 2-х квартирный дом и надворные постройки. На пожаре спасено 10 человек, в том числе 8 детей, оповещены соседом и выведены на свежий воздух. Самостоятельно эвакуировались 3 человека — до прибытия подразделений пожарной охраны.
К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Локализация пожара в 23 часа 00 минут. Ликвидация горения в 23 часа 30 минут.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.