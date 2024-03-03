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Пожарные спасли 10 человек из горящего двухквартирного дома

На пожаре в Пермском крае спасено 10 человек, из них 8 детей

3 марта 2024, 09:13
Фото: МЧС по Пермскому краю
Пожарные спасли 10 человек из горящего двухквартирного дома
Горел двухквартирный дом в Кудымкарском муниципальном округе.

2 марта в 22 часа 20 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: Кудымкарский муниципальный округ, поселок Веселый Мыс, улица Луговая.

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Первые подразделения установили, что горит 2-х квартирный дом и надворные постройки. На пожаре спасено 10 человек, в том числе 8 детей, оповещены соседом и выведены на свежий воздух. Самостоятельно эвакуировались 3 человека — до прибытия подразделений пожарной охраны.

К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Локализация пожара в 23 часа 00 минут. Ликвидация горения в 23 часа 30 минут.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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