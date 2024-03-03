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Published Сегодня, 08:53

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Мальчик, на которого напала группа подростков

Пользователи соцсетей жалуются на группу подростков в микрорайоне Новые Ляды

3 марта 2024, 08:53
Фото: опубликовано в группе «Подслушано Новые Ляды»
Мальчик, на которого напала группа подростков
По словам жителей микрорайона, в Новых Лядах группа подростков избивает тех, кто младше них — отбирают телефоны, наносят увечья, не дают пройти. В общем, действуют так, как будто насмотрелись нашумевший сериал «Слово пацана».

Одна из жительницы Новых Лядов выложила в паблике «Подслушано Новые Ляды» фотографию своего избитого сына, сообщила, что 1 марта на него напала группа подростков, которые давно «терроризируют микрорайон». «1 марта около 18 вечера по адресу Мира, 14 трое детей, если их так можно назвать, избили моего сына. У ребёнка гематома на лице и сотрясение мозга. Это уже не первый случай, когда они нападают на детей младше своего возраста», — сообщила женщина.
Одни пользователи соцсетей подтвердили, что подростки часто ведут себя агрессивно, собираются в одном из сетевых магазинов, могут кидаться снегом, кричать грубые слова прохожим.
Другие участники дискуссии заявили, что подростки просто играют, «бесятся», мутузят друг друга в снегу, а тот, кого они избили, сам виноват, потому что обидел пенсионеров в составе другой подростковой компании. «Он обзывал бабушек и пытался снять с них штаны!», — сообщили очевидцы.
Properm.ru направил запрос в УВД Перми по данным инцидентам. В полиции обещали предоставить информацию позже.

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