Пользователи соцсетей жалуются на группу подростков в микрорайоне Новые Ляды

Одна из жительницы Новых Лядов выложила в паблике «Подслушано Новые Ляды» фотографию своего избитого сына, сообщила, что 1 марта на него напала группа подростков, которые давно «терроризируют микрорайон». «1 марта около 18 вечера по адресу Мира, 14 трое детей, если их так можно назвать, избили моего сына. У ребёнка гематома на лице и сотрясение мозга. Это уже не первый случай, когда они нападают на детей младше своего возраста», — сообщила женщина.

Одни пользователи соцсетей подтвердили, что подростки часто ведут себя агрессивно, собираются в одном из сетевых магазинов, могут кидаться снегом, кричать грубые слова прохожим.

Другие участники дискуссии заявили, что подростки просто играют, «бесятся», мутузят друг друга в снегу, а тот, кого они избили, сам виноват, потому что обидел пенсионеров в составе другой подростковой компании. «Он обзывал бабушек и пытался снять с них штаны!», — сообщили очевидцы.

Properm.ru направил запрос в УВД Перми по данным инцидентам. В полиции обещали предоставить информацию позже.