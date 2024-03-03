После публикации Propem. ru следком Прикамья проводит проверку об избиении мальчика

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по размещенным в сети Интернет, в том числе на портале Properm.ru, сведениям организована доследственная проверка по факту применения насилия 1 марта 2024 года группой несовершеннолетних в отношении мальчика 2010 года рождения на территории поселка Новые Ляды Свердловского района города Перми.