После публикации Propem. ru следком Прикамья проводит проверку об избиении мальчика

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по размещенным в сети Интернет, в том числе на портале Properm.ru, сведениям организована доследственная проверка по факту применения насилия 1 марта 2024 года группой несовершеннолетних в отношении мальчика 2010 года рождения на территории поселка Новые Ляды Свердловского района города Перми.
В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение.
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