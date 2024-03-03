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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

После публикации Propem. ru следком Прикамья проводит проверку об избиении мальчика

После публикации Propem. ru следком Прикамья проводит проверку об избиении мальчика

3 марта 2024, 12:09
Фото: Из группы «Подслушано Новые Ляды»
СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту избиения несовершеннолетнего в Свердловском районе Перми.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по размещенным в сети Интернет, в том числе на портале Properm.ru, сведениям организована доследственная проверка по факту применения насилия 1 марта 2024 года группой несовершеннолетних в отношении мальчика 2010 года рождения на территории поселка Новые Ляды Свердловского района города Перми.

​В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю

Пользователи соцсетей жалуются на группу подростков в микрорайоне Новые Ляды
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#Су скр#Подростки#Су ск#Новые ляды#Пермь-новые ляды#Трудные подростки#Слово пацана#Слово пацана. Кровь на асфальте#СУ СК РФ
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