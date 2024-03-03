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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:32

Появилось видео, как автомобиль Ниссан сбивает пешеходов у ЦУМа

Появилось видео, как автомобиль Ниссан сбивает пешеходов у ЦУМа

3 марта 2024, 10:26
Фото: ЧП/ДТП Пермь
Видео смертельной аварии у ЦУМа опубликовано в группе ЧП/ДТП в социальных сетях.

На видео видно, с какой скоростью мчится по дороге уже отлетевший после столкновения с Hyundai Solaris автомобиль Nissan Teana, находившийся под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Nissan Teana совершил решил проскочить на красный, врезался в Hyundai Solaris, после чего его отбросило на пешеходов, которые переходили улицу Ленина на зелёный сигнал светофора. В результате происшествия погибла 18-летняя девушка, ещё два молодых человека госпитализированы.

Видео: ЧП/ДТП Пермь
#Видео
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