Появилось видео, как автомобиль Ниссан сбивает пешеходов у ЦУМа

На видео видно, с какой скоростью мчится по дороге уже отлетевший после столкновения с Hyundai Solaris автомобиль Nissan Teana, находившийся под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Nissan Teana совершил решил проскочить на красный, врезался в Hyundai Solaris, после чего его отбросило на пешеходов, которые переходили улицу Ленина на зелёный сигнал светофора. В результате происшествия погибла 18-летняя девушка, ещё два молодых человека госпитализированы.