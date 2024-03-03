Правительство Прикамья, возможно, продаст пакет в «Газпром газораспределение Пермь»

Акции ГГП уже включали в план приватизации краевого имущества в 2022 году, но потом исключили. 88% акций ГГП принадлежит ООО «Газпром межрегионгазу» (100% в собственности ПАО «Газпром»), около 12% — в собственности правительства Пермского края.