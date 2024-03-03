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Updated Сегодня, 14:02

Правительство Прикамья, возможно, продаст пакет в «Газпром газораспределение Пермь»

Правительство Прикамья, возможно, продаст пакет в «Газпром газораспределение Пермь»

3 марта 2024, 13:54
Фото: со страницы Натальи Князевой в соцсетях
Краевые власти сменили представители в совете директоров АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП). На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Заместитель министра ЖКХ Пермского края Наталья Князева заменит в совете директоров АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП) заместителя председателя правительства региона Андрея Кокорева. По предположению источника «Коммерсантъ-Прикамье», перестановка связана с возможной приватизацией госпакета. 12% акций ГГП, принадлежащих краю, кабмин намерен продать, поэтому чиновник, который будет отвечать за эти решения, уходит из состава совета директоров компании.

Акции ГГП уже включали в план приватизации краевого имущества в 2022 году, но потом исключили. 88% акций ГГП принадлежит ООО «Газпром межрегионгазу» (100% в собственности ПАО «Газпром»), около 12% — в собственности правительства Пермского края.

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