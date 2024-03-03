Прокуратура Пермского края взяла на контроль расследование смертельной аварии у ЦУМа

По данным прокуратуры, по предварительной информации водитель автомобиля допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкновение с другим автомобилем. Автомобиль отбросило на пешеходов. В результате происшествия девушка погибла на месте и ещё двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Надзорный орган даст правовую оценку законности принятого правоохранительными органами решения.