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Прокуратура Пермского края взяла на контроль расследование смертельной аварии у ЦУМа

Прокуратура Пермского края взяла на контроль расследование смертельной аварии у ЦУМа

3 марта 2024, 10:20
Фото: ЧП/ДТП Пермь
Органы прокуратуры взяли на контроль принятие процессуального решения по факту ДТП, произошедшего сегодня утром в центре Перми.

Прокуратура Ленинского района Перми взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали и погибли молодые люди.

По данным прокуратуры, по предварительной информации водитель автомобиля допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкновение с другим автомобилем. Автомобиль отбросило на пешеходов. В результате происшествия девушка погибла на месте и ещё двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Надзорный орган даст правовую оценку законности принятого правоохранительными органами решения.

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