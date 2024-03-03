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Updated Сегодня, 08:07

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик

3 марта 2024, 07:57
Фото: Госавтоинспекции Пермского края
Прокуратура Нытвенского района взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел, по факту ДТП в котором погиб несовершеннолетний мальчик.

По предварительной информации авария произошла недалеко от города Нытвы на трассе М-7 «Волга». В результате выезда на встречную полосу одного из автомобилей произошло столкновение с другим транспортным средством, вследствие чего погибли женщина и ребенок. Также травмы различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Нытвенского района. Надзорный орган даст правовую оценку законности принятого правоохранительными органами решения.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Надзорный орган контролирует ход его расследования.

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