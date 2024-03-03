Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик

По предварительной информации авария произошла недалеко от города Нытвы на трассе М-7 «Волга». В результате выезда на встречную полосу одного из автомобилей произошло столкновение с другим транспортным средством, вследствие чего погибли женщина и ребенок. Также травмы различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Нытвенского района. Надзорный орган даст правовую оценку законности принятого правоохранительными органами решения.