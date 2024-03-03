Рассказываем, как в Перми телефонные мошенники выманивают у детей деньги родителей

Злоумышленники взломали аккаунт одноклассницы мальчика, и от ее имени начали с ним общение. Ребенок в итоге сообщил свой номер телефона и код, который пришел на его номер. Далее — по задумке мошенников — ребенок должен был взять телефон мамы или папы, сообщить номер телефона мошенникам, сообщить коды, которые мошенники отправили бы ему. Ребенок попытался воспользоваться телефоном мамы по просьбе якобы одноклассницы, но мама вовремя заметила и пресекла все попытки общения, объяснив, что телефон девочки, скорее всего, взломан, и с сыном общаются мошенники.



Под влиянием мошенников дети переводят им деньги, используя телефоны родителей. Properm.ru уже писал об одной такой истории.