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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Телефонные мошенники добрались до детей, выманивают деньги и персональные данные

Рассказываем, как в Перми телефонные мошенники выманивают у детей деньги родителей

3 марта 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney

Телефонные мошенники добрались до детей, выманивают деньги и персональные данные

До учеников пермских школ добрались мошенники. Они взламывают аккаунты детей и начинают писать под никами друзей и одноклассников. Вымогают персональные данные, номера телефонов родителей, просят вводить какие-то коды. И конечно, никому ничего не говорить.
Сюжет
Дети

Родители одного из учеников пермской школы рассказали Properm.ru о том, как их ребенка пытались обмануть телефонные мошенники.

Злоумышленники взломали аккаунт одноклассницы мальчика, и от ее имени начали с ним общение. Ребенок в итоге сообщил свой номер телефона и код, который пришел на его номер. Далее — по задумке мошенников — ребенок должен был взять телефон мамы или папы, сообщить номер телефона мошенникам, сообщить коды, которые мошенники отправили бы ему. Ребенок попытался воспользоваться телефоном мамы по просьбе якобы одноклассницы, но мама вовремя заметила и пресекла все попытки общения, объяснив, что телефон девочки, скорее всего, взломан, и с сыном общаются мошенники.

Под влиянием мошенников дети переводят им деньги, используя телефоны родителей. Properm.ru уже писал об одной такой истории.

#Пострадали дети#Дети#Мошенники#Обман#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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