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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Секс-блогер и кандидат на пост мэра Перми приняла участие в шоу «Давай поженимся»

Секс-блогер и кандидат на пост мэра Перми приняла участие в шоу «Давай поженимся»

3 марта 2024, 05:28
Фото: со страницы Иры Боровик
Ирина Боровик — известный пермский блогер, сообщила о том, что приняла участие в передаче «Давай поженимся».

Ирина Боровик, пермский блогер, сексолог, бывший кандидат в мэры Перми снялась в передаче Первого канала «Давай поженимся». Об этом блогер сообщила на своей странице ВКонтакте.

«Снималась вчера в передаче „Давай поженимся“, всё прошло удачно. Эмоции до сих пор зашкаливают», — написала она.

Ирина призналась в комментариях подписчикам, что ведущие Роза Сябитова и Лариса Гузеева ее хейтили, но после некоего сюрприза стали любезнее. Также она рассказала, что получила новый опыт — готовила жениху пюре с котлетами.
Передача выйдет ближе к апрелю, скорее всего, в первых числах второго месяца весны.

Ира Боровик принимала участие в конкурсном отборе на пост главы Перми, представляла свою программу, в которой был сделан акцент на рост семей и их благополучия.

Свадебное ток-шоу, выходящее на «Первом канале» с 28 июля 2008 года по будням. Герой программы поочерёдно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.

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