Секс-блогер и кандидат на пост мэра Перми приняла участие в шоу «Давай поженимся»

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Ирина Боровик, пермский блогер, сексолог, бывший кандидат в мэры Перми снялась в передаче Первого канала «Давай поженимся». Об этом блогер сообщила на своей странице ВКонтакте.
«Снималась вчера в передаче „Давай поженимся“, всё прошло удачно. Эмоции до сих пор зашкаливают», — написала она.
Ирина призналась в комментариях подписчикам, что ведущие Роза Сябитова и Лариса Гузеева ее хейтили, но после некоего сюрприза стали любезнее. Также она рассказала, что получила новый опыт — готовила жениху пюре с котлетами.
Передача выйдет ближе к апрелю, скорее всего, в первых числах второго месяца весны.
Ира Боровик принимала участие в конкурсном отборе на пост главы Перми, представляла свою программу, в которой был сделан акцент на рост семей и их благополучия.
Свадебное ток-шоу, выходящее на «Первом канале» с 28 июля 2008 года по будням. Герой программы поочерёдно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.