Смертельная авария у ЦУМа. Ниссан врезался в другой автомобиль и сбил пешеходов

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе УВД Перми, 3 марта 2024 года в 06 часов 12 минут по Комсомольскому проспекту от улицы Пермской в сторону улицы Петропавловской двигался автомобиль Nissan Teana под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель допустил выезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1981 года рождения, двигавшимся по улице Ленина в сторону улицы Газеты Звезда.

После столкновения с автомобилем Hyundai Solaris, автомобиль Nissan Teana допустил наезд на пешеходов, переходивших улицу Ленина на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка 2005 ода рождения получила смертельные травмы, двое молодых людей 2005 годов рождения получили травмы и госпитализированы. Водитель автомобиля Nissan скрылся с места ДТП.



