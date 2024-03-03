properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Девушка погибла в смертельной аварии у ЦУМа в Перми

Смертельная авария у ЦУМа. Ниссан врезался в другой автомобиль и сбил пешеходов

3 марта 2024, 07:19
Фото: Скриншот с видео ЧП/ДТП Пермь

Девушка погибла в смертельной аварии у ЦУМа в Перми

Погибла 18-летняя девушка, которая переходила дорогу на свой «зеленый».

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе УВД Перми, 3 марта 2024 года в 06 часов 12 минут по Комсомольскому проспекту от улицы Пермской в сторону улицы Петропавловской двигался автомобиль Nissan Teana под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель допустил выезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1981 года рождения, двигавшимся по улице Ленина в сторону улицы Газеты Звезда.
После столкновения с автомобилем Hyundai Solaris, автомобиль Nissan Teana допустил наезд на пешеходов, переходивших улицу Ленина на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка 2005 ода рождения получила смертельные травмы, двое молодых людей 2005 годов рождения получили травмы и госпитализированы. Водитель автомобиля Nissan скрылся с места ДТП.

В Минздраве региона Properm.ru подтвердили информацию о погибшей девушке и двух пострадавших молодых людях.

#Авария#Дтп в перми#Гибдд#Жертвы дтп#Гувд по пермскому краю#Смертельная авария
Подпишитесь
Секс-блогер и кандидат на пост мэра Перми приняла участие в шоу «Давай поженимся»
Сегодня, 05:28
Не пройдет мимо человека в беде. Что говорят о пермяке, обвиняемом в госизмене
Вчера, 13:55
Постановка? Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»
Вчера, 06:40
На месте зоопарка в Перми появится яблоневый сад
Сегодня, 04:52
Собрали главное для образования из послания Владимира Путина Федеральному собранию
Сегодня, 04:42
На СВО погиб житель Соликамска
Сегодня, 04:24