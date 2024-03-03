Снизилась чистая прибыль крупнейшего производителя хлеба в Перми

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:34
По данным СПАРК, в прошлом году выручка «Покровского хлеба» составила 3,9 млрд рублей, это почти на 400 млн рублей больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль снизилась с 406,5 млн рублей до 333,5 млн рублей.
АО «Покровский хлеб» зарегистрировано в 1994 году, является одним из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Пермском крае. Гендиректор компании — Алексей Сурулев.
Выручка ООО Производственное объединение «Первый хлеб» (является структурой «Покровского хлеба») составила за 2023 год — 638,9 млн рублей, это на 18,5 млн рублей меньше показателя 2022 года. Чистая прибыль «Первого хлеба» в за 2023 год выросла с 20,2 млн рулей до 65,3 млн рублей.