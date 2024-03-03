Снизилась чистая прибыль крупнейшего производителя хлеба в Перми

По данным СПАРК, в прошлом году выручка «Покровского хлеба» составила 3,9 млрд рублей, это почти на 400 млн рублей больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль снизилась с 406,5 млн рублей до 333,5 млн рублей.