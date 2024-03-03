В администрации Перми продолжаются кадровые перестановки. Пришла новый зам по спорту

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Бывший заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Марина Зиннер стала заместителем начальника комитета по физической культуре и спорту города Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Занимавшая эту должность Вера Онькова уволилась.
Марина Зиннер работала в министерстве спорта Пермского края с мая 2019 года. До этого занимала должность заместителя директора спортивной школы «Летающий лыжник». Уволилась из краевого правительства, как сообщали источники, из-за разногласий с министром спорта Татьяной Чесноковой.