В администрации Перми продолжаются кадровые перестановки. Пришла новый зам по спорту

Марина Зиннер работала в министерстве спорта Пермского края с мая 2019 года. До этого занимала должность заместителя директора спортивной школы «Летающий лыжник». Уволилась из краевого правительства, как сообщали источники, из-за разногласий с министром спорта Татьяной Чесноковой.