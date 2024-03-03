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Updated Сегодня, 13:18

В администрации Перми продолжаются кадровые перестановки. Пришла новый зам по спорту

В администрации Перми продолжаются кадровые перестановки. Пришла новый зам по спорту

3 марта 2024, 13:16
Фото: 1MI
Очередным бывшим краевым чиновником пополнилась команда нового мэра Перми Эдуарда Соснина.

Бывший заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Марина Зиннер стала заместителем начальника комитета по физической культуре и спорту города Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Занимавшая эту должность Вера Онькова уволилась.

Марина Зиннер работала в министерстве спорта Пермского края с мая 2019 года. До этого занимала должность заместителя директора спортивной школы «Летающий лыжник». Уволилась из краевого правительства, как сообщали источники, из-за разногласий с министром спорта Татьяной Чесноковой.

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#Спорт#Кадровые перестановки#Администрация Перми#Замминистра
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