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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Перми мужчина пострадал из-за загоревшегося ящика с инструментами

В Перми мужчина пострадал из-за загоревшегося ящика с инструментами

3 марта 2024, 06:45
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
МЧС по Пермскому краю сообщило об оперативной обстановке на территории Пермского края за прошедшие сутки.

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за 2 марта зарегистрировано 9 пожаров, на одном из которых 1 человек получил травмы. Ночью поступило сообщение о пожаре по адресу: город Пермь, улица 2-я Соболинская. Пожар потушен до прибытия пожарной охраны. Горел ящик с рабочим инструментом в частном жилом доме. Площадь пожара составила 0,05 квадратных метров. На пожаре погибших нет, но хозяин инструмента пострадал.

Подразделениями Управления государственной противопожарной службы Пермского края, подведомственными Министерству территориальной безопасности осуществлено 4 оперативных выезда, выездов на тушение пожаров не зарегистрировано.

#Пожар#Мчс#Пожар чп#МЧС России#Мчс по пермскому краю
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