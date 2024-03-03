В Перми мужчина пострадал из-за загоревшегося ящика с инструментами

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за 2 марта зарегистрировано 9 пожаров, на одном из которых 1 человек получил травмы. Ночью поступило сообщение о пожаре по адресу: город Пермь, улица 2-я Соболинская. Пожар потушен до прибытия пожарной охраны. Горел ящик с рабочим инструментом в частном жилом доме. Площадь пожара составила 0,05 квадратных метров. На пожаре погибших нет, но хозяин инструмента пострадал.