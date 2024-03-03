Зоозащитники сообщили, что на ПТФ «Комсомольская» в Прикамье живьем сжигали кошек

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Как сообщили Properm.ru в центре «Дозор», на птицефабрике (на территории и в цехах) много лет живут кошки. По словам представителей зоозащитной организации, кошки ласковые, ручные, никому не мешали, но порядком расплодились. Недавно у предприятия поменялось руководство, всех кошек приказали убрать.
«Это довольно стандартная ситуация, вот только от метода, который выбрали для избавления от кошек, волосы на голове шевелятся — их жгут живьем в печи. Просто нет слов, и не укладывается в голове», — сообщили представители центра «Дозор».
Несколько кошек уже убили, двоих удалось вытащить прямо из огня: работницы услышали крик, прибежали и открыли печку, откуда выскочили еще живые животные. Животных везут в клинику «Муркот».
«Сотрудники предприятия просто в ужасе! Кошек выносят пачками к себе домой, чтобы спасти, но кошек очень много, без помощи не справиться!», — пояснили Properm.ru в «Дозоре».
Зоозащитники оращаются ко всем волонтерам и приютам Пермского края с просьбой взять кошек, котов и котят на передержку.
На имеющиеся в открытом доступе телефоны ПТФ «Комсомольская» Properm.ru ответила только менеджер по персоналу, она набирает новых сотрудников на предприятие. «Пусть те, кто к вам обратились, комментируют», — сказала она, добавив, что никаких других телефонов не знает, про ситуацию слышала, но сидит вообще далеко и отдельно от руководства и предприятия.
Ждем комментариев представителей птицефабрики «Комсомольская».