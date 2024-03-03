Зоозащитники сообщили, что на ПТФ «Комсомольская» в Прикамье живьем сжигали кошек

«Это довольно стандартная ситуация, вот только от метода, который выбрали для избавления от кошек, волосы на голове шевелятся — их жгут живьем в печи. Просто нет слов, и не укладывается в голове», — сообщили представители центра «Дозор».



Несколько кошек уже убили, двоих удалось вытащить прямо из огня: работницы услышали крик, прибежали и открыли печку, откуда выскочили еще живые животные. Животных везут в клинику «Муркот».



«Сотрудники предприятия просто в ужасе! Кошек выносят пачками к себе домой, чтобы спасти, но кошек очень много, без помощи не справиться!», — пояснили Properm.ru в «Дозоре».