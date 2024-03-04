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Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот

Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот

4 марта 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
По факту инцидента проводится процессуальная проверка.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку разваливающегося дома в поселке Новые Ляды Пермского края. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что в поселке было предоставлено некачественное жилье в многоквартирном доме сиротам и другим льготным категориям. Дом был построен в 2017 году. «Фасад разрушается, на стенах образовались многочисленные трещины, на потолочных перекрытиях появилась плесень», пишет пресс-служба ведомства. Также, из-за коммунальных аварий постоянно возникают проблемы с водоснабжением. Однако здание все еще не признано аварийным.

По факту инцидента проводится проверка. Доклад по делу будет предоставлен руководителем СУ СК Прикамья Денисом Головкиным.

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#Пермь#Пермский край#Бастрыкин#Следственный комитет#Сироты#Проверка#Водоснабжение#Новые ляды#Многоквартирный дом#Плесень#Трещины#Фасад#Жилой дом#Денис Головкин#Некачественное жилье#Льготные категории#Коммунальные аварии#Аварийное строение
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