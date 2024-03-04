Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку разваливающегося дома в поселке Новые Ляды Пермского края. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что в поселке было предоставлено некачественное жилье в многоквартирном доме сиротам и другим льготным категориям. Дом был построен в 2017 году. «Фасад разрушается, на стенах образовались многочисленные трещины, на потолочных перекрытиях появилась плесень», пишет пресс-служба ведомства. Также, из-за коммунальных аварий постоянно возникают проблемы с водоснабжением. Однако здание все еще не признано аварийным.
По факту инцидента проводится проверка. Доклад по делу будет предоставлен руководителем СУ СК Прикамья Денисом Головкиным.