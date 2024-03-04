Березниковец похитил у газовиков 140 железобетонных плит на 1,4 миллиона рублей

Работая водителем на кран-борте «КамАЗ», он с июня по август 2023 года регулярно грузил на служебный автомобиль за раз по пять плит весом около 2 тонн каждая и отвозил на базу, складируя их там и планируя в дальнейшем использовать в домашнем хозяйстве. В общей сложности он вывез с территории газопроводов-отводов 140 железобетонных плит, причинив газотранспортной организации ущерб в размере более 1,4 млн рублей.