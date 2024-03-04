Березниковец похитил у газовиков 140 железобетонных плит на 1,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Житель Березников попался на краже 140 железобетонных плит. Имущество принадлежало газотранспортной организации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
35-летний мужчина, имея частный дом далеко от города, захотел выложить к нему дорогу в деревне, чтобы не было грязи. Он узнал о том, что в лесу лежат железобетонные плиты.
Работая водителем на кран-борте «КамАЗ», он с июня по август 2023 года регулярно грузил на служебный автомобиль за раз по пять плит весом около 2 тонн каждая и отвозил на базу, складируя их там и планируя в дальнейшем использовать в домашнем хозяйстве. В общей сложности он вывез с территории газопроводов-отводов 140 железобетонных плит, причинив газотранспортной организации ущерб в размере более 1,4 млн рублей.
Сотрудники охраны предприятия при патрулировании подведомственной территории заметили отсутствие плит, которые использовались для проезда большегрузного транспорта, чтобы не повредить газопровод. Чуть позже они остановили мужчину на КамАЗе с плитами, после чего обратились с заявлением в полицию.
Сотрудники отдела уголовного розыска изъяли у фигуранта похищенные плиты с территории базы и вернули потерпевшим.
Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.