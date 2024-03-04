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Более 60 проверенных франшиз разместили на цифровой платформе МСП. РФ

Более 60 проверенных франшиз разместили на цифровой платформе МСП. РФ

4 марта 2024, 08:18
Фото: 1MI
На цифровой платформе МСП.РФ стал доступен новый сервис по подбору и покупке проверенных франшиз. На начальном этапе в каталоге представлено более 60 предложений, которые прошли экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ).

Пользователи, зарегистрированные на МСП.РФ, как начинающие, так и действующие предприниматели из всех российских регионов, имеют доступ к сервису и подаче онлайн-заявок на приобретение, пишут РИА Новости.

По каждой франшизе представлена основная информация, необходимая, чтобы принять решение о покупке: стоимость франшизы и размер платежей за использование торговой марки. Кроме этого, указаны суммы стартового капитала для открытия и ожидаемый срок окупаемости, требования к площади и персоналу. Сервис дает возможность провести сравнение всех выбранных франшиз.

На данный момент через сервис доступны франшизы 10 отраслевых направлений, включая розничную торговлю, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что франчайзинг прежде всего полезен предпринимателям, которые только собираются запустить свой бизнес. Новый сервис поможет им найти надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Открыть свой сервис по франшизе смогут жители всех российских регионов благодаря запуску онлайн-сервиса. На платформе МСП.РФ для каждого владельца франшизы создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их приобретение.

Исаевич добавил, что Корпорация МСП по договоренности с франчайзерами будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок до открытия новых объектов. По его словам, в будущем Корпорация МСП планирует предоставлять пользователям цифровой платформы еще больше вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Владельцы франшиз уже могут подавать заявки на включение своих франшиз в каталог сервиса в онлайн-формате.

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