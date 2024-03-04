Более 60 проверенных франшиз разместили на цифровой платформе МСП. РФ

Исаевич добавил, что Корпорация МСП по договоренности с франчайзерами будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок до открытия новых объектов. По его словам, в будущем Корпорация МСП планирует предоставлять пользователям цифровой платформы еще больше вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Владельцы франшиз уже могут подавать заявки на включение своих франшиз в каталог сервиса в онлайн-формате.