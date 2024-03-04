Более 60 проверенных франшиз разместили на цифровой платформе МСП. РФ

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Пользователи, зарегистрированные на МСП.РФ, как начинающие, так и действующие предприниматели из всех российских регионов, имеют доступ к сервису и подаче онлайн-заявок на приобретение, пишут РИА Новости.
По каждой франшизе представлена основная информация, необходимая, чтобы принять решение о покупке: стоимость франшизы и размер платежей за использование торговой марки. Кроме этого, указаны суммы стартового капитала для открытия и ожидаемый срок окупаемости, требования к площади и персоналу. Сервис дает возможность провести сравнение всех выбранных франшиз.
На данный момент через сервис доступны франшизы 10 отраслевых направлений, включая розничную торговлю, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что франчайзинг прежде всего полезен предпринимателям, которые только собираются запустить свой бизнес. Новый сервис поможет им найти надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Открыть свой сервис по франшизе смогут жители всех российских регионов благодаря запуску онлайн-сервиса. На платформе МСП.РФ для каждого владельца франшизы создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их приобретение.
Исаевич добавил, что Корпорация МСП по договоренности с франчайзерами будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок до открытия новых объектов. По его словам, в будущем Корпорация МСП планирует предоставлять пользователям цифровой платформы еще больше вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Владельцы франшиз уже могут подавать заявки на включение своих франшиз в каталог сервиса в онлайн-формате.