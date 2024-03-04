Дальнобойщик из Чернушки не смог выехать в Казахстан из-за долгов по алиментам

Мужчина устроился на работу по доставке грузов в страны ближнего зарубежья. Несмотря на то, что гражданин трудился неофициально, и предъявить исполнительный лист по месту работы было невозможно, сотрудник ведомства все же нашел способ повлиять на должника. Для этого достаточно было вынести запрет, который напрямую влиял на возможность заработка.