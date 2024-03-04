Дальнобойщик из Чернушки не смог выехать в Казахстан из-за долгов по алиментам

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
Дальнобойщик из Чернушки не смог выехать в Казахстан из-за задолженности по алиментам. Об этом сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
При проверке документов на пропускном пункте оказалось, что водитель грузового транспорта ограничен в праве покидать страну. Временное ограничение на выезд за пределы России было вынесено работниками органа принудительного исполнения Пермского края. Долг по алиментам в размере более 100 тыс. рублей вынудил неплательщика вернуться в Чернушку.
49-летний мужчина длительное время игнорировал решение суда, обязывающее его финансово помогать сыну и дочери. Даже когда арестовали счета должника, он не предпринял никаких действий, чтобы избавиться от санкций, так как денежных средств на них не было.
Мужчина устроился на работу по доставке грузов в страны ближнего зарубежья. Несмотря на то, что гражданин трудился неофициально, и предъявить исполнительный лист по месту работы было невозможно, сотрудник ведомства все же нашел способ повлиять на должника. Для этого достаточно было вынести запрет, который напрямую влиял на возможность заработка.
Узнав от пограничников, что стал «невыездным», должник не только оперативно явился к судебным приставам, но и также быстро оплатил всю задолженность по алиментам.