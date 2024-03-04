Дело о хищении 13 миллионов у мамы погибшего на СВО рассмотрят в другом суде

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Второе уголовное дело о хищении у жителей России более 15,6 млн рублей будут рассматривать в Советском районном суде Казани, стало известно журналисту Properm.ru. Обвинительное заключение в отношении шестерых участников мошеннической группы поступило в Приволжский суд, но судья Рафаэль Бакиров 16 февраля вынес постановление об изменении территориальной подсудности.
Судя по картотеке, в Советский райсуд Казани дело в отношении Владислава Бондаря, Антона Бузыцкого, Владимир Короленко, Шамси Мамедова, Тимура Мухситдинова и Динара Хисматуллина пока не поступило. Дело в отношении еще двух признавших вину мошенников было выделено в отдельное производство и рассмотрено особым порядком в Приволжском райсуде Казани.
Как стало известно журналисту Properm.ru, изменение территориальной подсудности и перенос рассмотрения дела в другой суд было обосновано тем, что именно в Советском районе Казани были совершены многие из преступлений. Для «работы» группа интернет-мошенников сняла квартиру в доме по ул. Латышских Стрелков, 29. Здесь Хисматуллин, Мухситдинов, Мамедов и Нозим Хоралиев проверяли факт поступления денег от потерпевших на банковские счета и электронные кошелки третьих лиц.
Ранее «сотрудники call-центра» группы убеждали потерпевших перевести средства на «защищенные счета». Из той же съемной квартиры мошенники отправляли курьеров, либо ездили сами к разным банкоматам на территории Казани снимать наличные деньги, чтобы часть оставить себе в качестве оплаты, а часть — перевести кураторам на электронные кошельки. Известно, что в качестве «дропов» — счетов для пересылки денег — мошенники использовали также и счета потерпевших.
Известно, что при обыске в этой квартире сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Все они были оформлены на разных людей, часто не подозревавших об этом.
География преступлений широка, потерпевшие от рук мошенников живут в разных регионах. Это Ростовская, Нижегородская, Челябинская, Владимирская и Смоленская области, Подмосковье и Москва, Татарстан и Пермский край. В Прикамье пострадавших трое, кроме Валентины и Кристины Нечаевых есть еще один мужчина из Перми. У Нечаевых была украдена самая большая сумма среди всех — 12,9 млн рублей, у пермяка — 55 тыс. рублей.
В феврале прокуратура направила апелляционное представление на приговор, вынесенный заключившим досудебное соглашение со следствием и раскрывшие детали преступления Рамилем Идрисовым и Нозимом Хоралиевым. Суд постановил, что все одиннадцать потерпевших могут взыскать похищенные средства в гражданском судопроизводстве. Хоралиеву суд назначил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Идрисову — 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Гособвинение просило назначить им реальные сроки наказания, соответственно, 6,5 и 7 лет в колонии общего режима.
В мае 2022 года стало известно, что мошенники похитили у Валентины Нечаевой и ее дочери 12,7 млн рублей. Большую часть денег женщина получила в качестве государственных выплат после гибели сына Артема в зоне СВО. Еще 1,5 млн рублей мошенники принудили взять в кредит, в том числе в Сбербанке. На момент передачи уголовного дела в суд Нечаева погасила все взятые по требованию мошенников кредиты.