Дело о хищении 13 миллионов у мамы погибшего на СВО рассмотрят в другом суде

В феврале прокуратура направила апелляционное представление на приговор, вынесенный заключившим досудебное соглашение со следствием и раскрывшие детали преступления Рамилем Идрисовым и Нозимом Хоралиевым. Суд постановил, что все одиннадцать потерпевших могут взыскать похищенные средства в гражданском судопроизводстве. Хоралиеву суд назначил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Идрисову — 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Гособвинение просило назначить им реальные сроки наказания, соответственно, 6,5 и 7 лет в колонии общего режима.