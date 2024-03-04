Диетолог Артемьева: в компоте больше клетчатки, чем в соке

Врач-диетолог Наталья Артемьева объясняет, что компот не вызывает такого раздражения желудочно-кишечного тракта, как, например, апельсиновый сок. К тому же, гликемическая нагрузка от компота почти в два раза ниже. Это значит, что уровень сахара в крови повышается не так резко, как после употребления фреша, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».