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Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Диетолог Артемьева: в компоте больше клетчатки, чем в соке

4 марта 2024, 16:17
Сейчас в магазинах и ресторанах можно найти множество различных напитков. Многие люди предпочитают соки, фреши и смузи, забывая о простом компоте. Оказывается, компот гораздо полезнее этих модных альтернатив.

Врач-диетолог Наталья Артемьева объясняет, что компот не вызывает такого раздражения желудочно-кишечного тракта, как, например, апельсиновый сок. К тому же, гликемическая нагрузка от компота почти в два раза ниже. Это значит, что уровень сахара в крови повышается не так резко, как после употребления фреша, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В компоте также содержатся отваренные ягоды и фрукты, которые являются хорошим источником клетчатки. Это ещё одно преимущество компота перед фрешем.

Однако, стоит помнить, что компот готовится только из свежих фруктов и ягод. Компот из сухофруктов называется узваром. Оба напитка полезны для здоровья, но в процессе приготовления компота термической обработкой большая часть витаминов и других полезных веществ вываривается. Поэтому многие советуют бросать фрукты или ягоды в уже кипящую воду, чтобы они не разваривались слишком долго.

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