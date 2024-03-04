Диетолог Артемьева: в компоте больше клетчатки, чем в соке

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Врач-диетолог Наталья Артемьева объясняет, что компот не вызывает такого раздражения желудочно-кишечного тракта, как, например, апельсиновый сок. К тому же, гликемическая нагрузка от компота почти в два раза ниже. Это значит, что уровень сахара в крови повышается не так резко, как после употребления фреша, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В компоте также содержатся отваренные ягоды и фрукты, которые являются хорошим источником клетчатки. Это ещё одно преимущество компота перед фрешем.
Однако, стоит помнить, что компот готовится только из свежих фруктов и ягод. Компот из сухофруктов называется узваром. Оба напитка полезны для здоровья, но в процессе приготовления компота термической обработкой большая часть витаминов и других полезных веществ вываривается. Поэтому многие советуют бросать фрукты или ягоды в уже кипящую воду, чтобы они не разваривались слишком долго.