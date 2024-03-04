Диетолог рассказала о пользе компотов

По словам эксперта, если сравнивать компоты с, скажем, фрешами, то последние будут значительно уступать по своим свойствам. Компот не вызывает раздражения желудочно-кишечного тракта, как, например, апельсиновый сок. И гликемическая нагрузка от компота ниже почти вдвое. То есть уровень сахара в крови будет повышаться не так быстро, как после употребления фреша, ведь в компоте меньше концентрации ягод. Об этом диетолог рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».