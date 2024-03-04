properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Диетолог рассказала о пользе компотов

4 марта 2024, 15:56
В настоящее время многие люди предпочитают пить соки, фреши и смузи, но они забывают о добрых старых компотах, и это ошибка. Как рассказывает врач-диетолог и генетик Наталья Артемьева, компоты на самом деле гораздо полезнее этих модных альтернатив.

По словам эксперта, если сравнивать компоты с, скажем, фрешами, то последние будут значительно уступать по своим свойствам. Компот не вызывает раздражения желудочно-кишечного тракта, как, например, апельсиновый сок. И гликемическая нагрузка от компота ниже почти вдвое. То есть уровень сахара в крови будет повышаться не так быстро, как после употребления фреша, ведь в компоте меньше концентрации ягод. Об этом диетолог рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в компоте присутствуют отварные ягоды и фрукты, которые являются дополнительным источником клетчатки. Это — еще одно преимущество компота перед фрешем, так как после соковыжималки в фруктах обычно не остается кусочков.

Артемьева напоминает, что компот готовится только из свежих фруктов и ягод. А узвар делается из сухофруктов. Оба напитка полезны для здоровья.

Однако стоит помнить, что при термической обработке все витамины и другие полезные вещества вывариваются из плодов и теряются на 80-90%. Поэтому многие рекомендуют добавлять фрукты или ягоды в кипящую воду, чтобы они не разварились слишком долго.

Подпишитесь
«Молот» прекратил борьбу за Кубок Петрова
Сегодня, 15:05
Экс-сотрудники охранного холдинга «Альфа» занялись недобросовестной конкуренцией
Сегодня, 12:06
Глава СК заинтересовался избиением школьника группой подростков в Перми
Сегодня, 09:03
«Спасать не нужно». Эксперты рассказали, зачем совы прилетают в Пермь
Сегодня, 08:14
В среду в Прикамье пройдет комплексная проверка систем оповещения
Сегодня, 13:30
Стали известны возможные причины ДТП с комплексом «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 11:12