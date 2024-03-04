Диетолог рассказала о пользе компотов

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
По словам эксперта, если сравнивать компоты с, скажем, фрешами, то последние будут значительно уступать по своим свойствам. Компот не вызывает раздражения желудочно-кишечного тракта, как, например, апельсиновый сок. И гликемическая нагрузка от компота ниже почти вдвое. То есть уровень сахара в крови будет повышаться не так быстро, как после употребления фреша, ведь в компоте меньше концентрации ягод. Об этом диетолог рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, в компоте присутствуют отварные ягоды и фрукты, которые являются дополнительным источником клетчатки. Это — еще одно преимущество компота перед фрешем, так как после соковыжималки в фруктах обычно не остается кусочков.
Артемьева напоминает, что компот готовится только из свежих фруктов и ягод. А узвар делается из сухофруктов. Оба напитка полезны для здоровья.
Однако стоит помнить, что при термической обработке все витамины и другие полезные вещества вывариваются из плодов и теряются на 80-90%. Поэтому многие рекомендуют добавлять фрукты или ягоды в кипящую воду, чтобы они не разварились слишком долго.