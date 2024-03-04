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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Два молодых человека под видом полицейских ограбили пермячку в собственной квартире

Два молодых человека под видом полицейских ограбили пермячку в собственной квартире

4 марта 2024, 05:47
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Сейчас полицейские выясняют, есть ли другие пострадавшие от действий налетчиков.

Сотрудники уголовного розыска задержали в Перми двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины совершили налёт на квартиру, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Два 22-летних пермяка вломились в квартиру в Индустриальном районе под видом сотрудников правоохранительных органов. Налетчики под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, схожим с пистолетом, похитили мобильный телефон, смарт-часы, деньги потерпевшей, после чего скрылись.

Оперативники установили личности подозреваемых. Организатором нападения оказался 22-летний житель Перми, ранее судимый за грабеж. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали фигуранта в одном из торговых центров города. Его сообщник вскоре также был задержан. В ходе обысков стражи порядка обнаружили похищенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

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#Происшествия#Пермь#Криминал#Уголовное дело#Полиция
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