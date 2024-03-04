Два молодых человека под видом полицейских ограбили пермячку в собственной квартире

Два 22-летних пермяка вломились в квартиру в Индустриальном районе под видом сотрудников правоохранительных органов. Налетчики под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, схожим с пистолетом, похитили мобильный телефон, смарт-часы, деньги потерпевшей, после чего скрылись.