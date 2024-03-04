Экс-сотрудники охранного холдинга «Альфа» занялись недобросовестной конкуренцией

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Пермское УФАС вынесло предупреждение охранному предприятию ООО «ЧОО „СВОТ“ за недобросовестные методы конкуренции, сообщают в ведомстве. Жалобы на действия конкурентов антимонопольщикам направили юристы предприятий группы компаний „Альфа“ (ООО „АБ „Альфа охрана“, ООО „ОП „Альфа-штурм“, ООО „ОП „Альфа-мониторинг“).
В «Альфе» пожаловались на то, что сотрудники «СВОТа» распространяют среди действующих клиентов компании ложную негативную информацию, порочащую деловую репутацию конкурентов.
Как официально указывается в сообщении УФАС, клиентам предприятий группы компаний «Альфа» от имени ООО ЧОО «СВОТ» рассылались электронные письма, а также поступали телефонные звонки. Сообщая в них ложные сведения о конкурентах представители «СВОТа» предлагая свои услуги по охране и техническому обслуживанию пожарной сигнализации.
По информации журналиста Properm.ru, бывший менеджер ГК «Альфа» перешла на работу в «СВОТ» и переманивала клиентов недобросовестными методами. Сотрудник рассказывала, что якобы после смерти основателя предприятия Игоря Гринберга предприятие выставлено на торги и будет расформировано. Эта информация не соответствовала действительности.
«Несколько человек ушли в компанию СВОТ, унесли с собой клиентскую базу. Они начали звонить и писать клиентам и рассказывать, что мы скоро развалимся. Нормальные клиенты рассказывали об этом нам, но несколько компаний все же перешли в „СВОТ“. Тогда мы собрали доказательную базу и обратились в УФАС», — рассказала журналисту Properm.ru Ксения Гринберг.
Закон о защите конкуренции запрещает распространение ложных, искаженных, неточных сведений, которые могут подорвать доверие потребителей к конкуренту, его товарам и услугам, причинить убытки хозяйствующему субъекту, а также нанести ущерб его деловой репутации, — указывают в антимонопольном ведомстве.
В Пермском УФАС пришли к выводу, что действия ООО ЧОО «СВОТ» содержат признаки недобросовестной конкуренции, запрещенной Законом о защите конкуренции*. Охранному предприятию выдано предупреждение о необходимости принять меры по прекращению распространения дискредитирующей информации о заявителях в срок до 7 марта 2024 года. В случае, если предупреждение будет проигнорировано, в отношении охранной организации будет возбуждено антимонопольное дело.
После того, как в октябре 2021 года на фоне осложнений от COVID-19 скончался основатель группы охранных предприятий «Альфа» и медиагруппы «Пермский обозреватель» Игорь Гринберг, компанию возглавили его жена и дочери. Ксения Гринберг является руководителем и соучредителем компании, Галина Гринберг, Дебора Гринберг и Белла Гринберг — бенефициары.
ЧОО «СВОТ» руководит и владеет Сакин Мирзоев.