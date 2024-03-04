Экс-сотрудники охранного холдинга «Альфа» занялись недобросовестной конкуренцией

В Пермском УФАС пришли к выводу, что действия ООО ЧОО «СВОТ» содержат признаки недобросовестной конкуренции, запрещенной Законом о защите конкуренции*. Охранному предприятию выдано предупреждение о необходимости принять меры по прекращению распространения дискредитирующей информации о заявителях в срок до 7 марта 2024 года. В случае, если предупреждение будет проигнорировано, в отношении охранной организации будет возбуждено антимонопольное дело.