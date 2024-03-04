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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Пять авиакомпаний планируют летать из Перми в Сочи этим летом

Этим летом пять авиакомпаний будут выполнять рейсы из Перми в Сочи

4 марта 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney

Пять авиакомпаний планируют летать из Перми в Сочи этим летом

«Аэрофлот» рассчитывает на ежедневные рейсы.

Этим летом рейсы из Перми в Сочи будут выполнять пять российских авиакомпаний. Из размещенной на онлайн-табло аэропорта Большое Савино информации следует, что полетную программу по данному направлению сформировали следующие перевозчики:

  • Nordwind Airlines — с 3 июня по 23 сентября (по понедельникам);
  • Smartavia — с 5 июня по 27 сентября (по средам и пятницам);
  • Ural Airlines — со 2 июня по 13 октября (по воскресеньям, средам и пятницам);
  • «Икар» — с 1 июня по 24 октября (по понедельникам, четвергам и субботам);
  • «Аэрофлот» — с 1 июня по 30 сентября, ежедневно.

До Сочи из Перми летает и авиакомпания «Победа», пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». На сайте авиаперевозчика можно выбрать и купить билеты на летний период, однако в расписании пермского аэропорта этих перелетов пока нет.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Сочи
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