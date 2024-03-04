Этим летом пять авиакомпаний будут выполнять рейсы из Перми в Сочи

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Этим летом рейсы из Перми в Сочи будут выполнять пять российских авиакомпаний. Из размещенной на онлайн-табло аэропорта Большое Савино информации следует, что полетную программу по данному направлению сформировали следующие перевозчики:
До Сочи из Перми летает и авиакомпания «Победа», пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». На сайте авиаперевозчика можно выбрать и купить билеты на летний период, однако в расписании пермского аэропорта этих перелетов пока нет.