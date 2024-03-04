Глава СК заинтересовался избиением школьника группой подростков в Перми

Ранее глава СК обратил внимание на еще несколько громких случаев в Прикамье. В одном из них речь идет об избиении блогера в самом центре Перми, в другом — об избиении школьницы в Березниках. Бастрыкин регулярно обращает внимание и на другие дела в иных регионах. Пермский край в этом плане не особенный.