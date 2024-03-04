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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Глава СК заинтересовался избиением школьника группой подростков в Перми

Глава СК заинтересовался избиением школьника группой подростков в Перми

4 марта 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Инцидент произошел в микрорайоне Новые Ляды в начале марта.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил положить о расследовании уголовного дела по факту избиения школьника в Перми. Это произошло после того, как в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что группа подростков избила мальчика 2010 года рождения.

Местные жители говорят, что эти подростки уже не в первые нападают на других детей. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Мать подростка утверждает, что 1 марта на его сына напала группа подростков — три человека. Мальчик получил сотрясение мозга.

Ранее глава СК обратил внимание на еще несколько громких случаев в Прикамье. В одном из них речь идет об избиении блогера в самом центре Перми, в другом — об избиении школьницы в Березниках. Бастрыкин регулярно обращает внимание и на другие дела в иных регионах. Пермский край в этом плане не особенный.

Пользователи соцсетей жалуются на группу подростков в микрорайоне Новые Ляды
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#Пермь#Бастрыкин#Ск рф#Ск#Су ск#Александр Бастрыкин
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